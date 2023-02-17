На арене «Вашингтона» почтили память отца Александра Овечкина перед матчем НХЛ. Видео

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости идёт третий период, счёт в матче — 4:1 в пользу гостей.
Перед началом этого матча зрители и участники матча почтили память Михаила Овечкина, отца капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, минутой молчания.
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Фото: Соцсети «Вашингтона»
Напомним, 14 февраля Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца — Михаила. Позже стало известно, что папа Овечкина умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.
Прошлый матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана и уступили со счётом 2:3.
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