На арене «Вашингтона» почтили память отца Александра Овечкина перед матчем НХЛ. Видео

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости идёт третий период, счёт в матче — 4:1 в пользу гостей.



Перед началом этого матча зрители и участники матча почтили память Михаила Овечкина, отца капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, минутой молчания.



ВИДЕО

Фото: Соцсети «Вашингтона»

Напомним, 14 февраля Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца — Михаила. Позже стало известно, что папа Овечкина умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.



Прошлый матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана и уступили со счётом 2:3.