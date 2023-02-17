«Вашингтон» подготовил трогательный ролик в память об отце Александра Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» подготовил трогательный ролик в память о Михаиле Овечкине, отце капитана столичной команды Александра Овечкина.



Напомним, 14 февраля Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца — Михаила. Позже стало известно, что папа Овечкина умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.



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Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» сегодня прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей площадки.



Матч с «Каролиной» «Кэпиталз» также провели без своего капитана и уступили со счётом 2:3.