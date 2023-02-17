«Вегас» на последних секундах вырвал победу у «Сан-Хосе». Барабанов забил гол

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс». Волевую победу в матче на последней минуте третьего периода одержали хозяева со счётом 2:1.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов открыл счёт в матче в конце второго периода. Эта шайба стала четвёртой для россиянина в последних шести матчах. Отметим семь малых штрафов у гостей против всего лишь одного у хозяев. Голкипер «Сан-Хосе» Каапо Кяхкёнен долго сдерживал натиск соперников, однако в середине третьего периода в контратаке отличился форвард «Вегаса» Пол Коттер. Победный гол за 18 секунд до конца третьего периода забил форвард «Вегаса» Уильям Каррье.

В паралельном матче «Сиэтл» уверенно разобрался с «Филадельфией» со счётом 6:2. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.