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«Вегас» на последних секундах вырвал победу у «Сан-Хосе». Барабанов забил гол

«Вегас» на последних секундах вырвал победу у «Сан-Хосе». Барабанов забил гол
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс». Волевую победу в матче на последней минуте третьего периода одержали хозяева со счётом 2:1.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов открыл счёт в матче в конце второго периода. Эта шайба стала четвёртой для россиянина в последних шести матчах. Отметим семь малых штрафов у гостей против всего лишь одного у хозяев. Голкипер «Сан-Хосе» Каапо Кяхкёнен долго сдерживал натиск соперников, однако в середине третьего периода в контратаке отличился форвард «Вегаса» Пол Коттер. Победный гол за 18 секунд до конца третьего периода забил форвард «Вегаса» Уильям Каррье.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2023, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Барабанов (Власик, Кутюр) – 37:04 (5x5)   1:1 Коттер (Айкел) – 46:22 (5x5)   2:1 Каррье (Стивенсон, Теодор) – 59:42 (5x5)

В паралельном матче «Сиэтл» уверенно разобрался с «Филадельфией» со счётом 6:2. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2023, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Макканн – 03:01 (4x5)   2:0 Гурд (Шульц, Толванен) – 14:39 (5x5)   3:0 Шульц (Бенирс, Эберле) – 25:52 (5x4)   4:0 Бьёркстранд (Гурд, Олексяк) – 31:26 (5x5)   5:0 Гурд (Шварц, Эберле) – 34:43 (5x4)   5:1 Конечны (Кейтс, Проворов) – 40:14 (5x5)   6:1 Бенирс – 50:37 (5x5)   6:2 Конечны (Кейтс) – 54:11 (5x5)
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