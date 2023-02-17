Юрзинов-ст.: титул СКА показывает, что школа Тарасова и Тихонова живее всех живых

Трёхкратный олимпийский чемпион, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший считает, что питерский клуб в КХЛ использует наследие советского хоккея, а главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов является примером классической тренерской школы страны.

«На мой взгляд, титул победителя Кубка Континента показал, что школа, основанная легендарным Анатолием Тарасовым и закреплённая Виктором Тихоновым, живее всех живых. Эта школа построена на базовой функциональной подготовке, которая всегда отличала наш хоккей, была его козырем. Это школа атакующего, комбинационного хоккея. И это школа командного духа. Посмотрите, СКА очень ровно прошёл этот тяжёлый марафон, а значит, летний предсезонный период был проведён с максимальной эффективностью. В этой стабильности — один из секретов успеха. Другой — лидерство в атакующем хоккее, по заброшенным шайбам. Всё это азы советской школы. При этом прекрасно понимаю, что сегодня мировая тренерская школа шагнула далеко вперёд. Взять у неё всё лучшее и поставить на тарасовско-тихоновский фундамент — вот наша задача. Санкт-Петербург делает хорошие шаги в этом направлении. И не только он.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на своём примере показывает всю мощь классической тренерской школы страны. Зинэтула взял очень непростую в своем построении команду — и за считанные дни привел её к общему знаменателю, дал результат. Это высочайший уровень! Сила Билялетдинова ещё и в том, что рядом с ним растут не только игроки, но и тренеры. Это всегда было отличительной особенностью нашей, «динамовской» школы — тренерские коллективы и творческий рост внутри них специалистов-единомышленников. Крикунов, Воробьёв, Светлов — список выпускников этой школы можно долго продолжать. Их высокое мастерство в КХЛ надо востребовать», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

Напомним, СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Континента.