Андрей Назаров выступил с предложением к клубам и лиге в преддверии плей-офф КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров обратился к руководствам клубов КХЛ и лиги с интересным предложением – приглашать на матчи современных героев нашего времени.



«Внимательно слежу за концовкой регулярного чемпионата КХЛ, совсем скоро стартует плей-офф. В Западной конференции идёт очень напряжённая борьба между минским «Динамо» и «Спартаком», а в Восточной конференции упорные противостояния между «Нефтехимиком», «Амуром» и «Трактором». Ключевым может стать каждый набранный балл, рейтинги и ажиотаж огромные. Конечно, эти матчи обязательно нужно показывать в прямом эфире и ещё больше популяризировать хоккей в нашей стране.

Особо отмечу важность последних клубных акций в борьбе с онкологическими заболеваниями. Это очень правильный и нужный ход. Хотел бы от себя добавить, что в сериях Кубка Гагарина нужно приглашать на игры современных героев нашего времени, которых хватает в каждой области, городе, республике и крае. Мы живём в непростое время, в которое роль этих людей возросла в несколько раз. Было бы здорово, если бы они проводили символические вбрасывания, сидели в правительственных ложах и вся страна бы их видела в прямом эфире. Будем поддерживать российских героев через спорт в целом и через хоккей в частности», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.