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Чешский журналист — о Фазеле: держите это гнилое яблоко как можно дальше от хоккея

Чешский журналист — о Фазеле: держите это гнилое яблоко как можно дальше от хоккея
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Чешский журналист Роберт Заруба раскритиковал решение бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля принять российское гражданство и стать основным владельцем крупного российского производителя яблок.

«Дипломатического языка для этого недостаточно, так вот: из президента ИИХФ Рене Фазель превратился в самое большое позорище мирового хоккея. Держите это гнилое яблоко как можно дальше от настоящего хоккея», — написал журналист в своём аккаунте в соцсети.

Напомним, по данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». «Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов. Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России.

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