Бродо об успехе «Нью-Джерси» в сезоне: вернулись туда, где должны быть, город снова гудит

Исполнительный вице-президент по хоккейным операциям «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо рад текущим успехам клуба. Попав в пятёрку худших команд лиги в трёх из последних четырёх сезонов, «Нью-Джерси» на текущий момент занимает второе место в Столичном дивизионе с 35 победами в 54 матчах. Клуб впервые с 2018 года может выйти в плей-офф.

«Мы занимаем то место, где «Дэвилз» должны быть всегда. Возвращение на лидирующие позиции было тяжёлым для болельщиков и для людей, работающих в организации… Мы вернулись туда, где должны быть, и этот город снова гудит», — цитирует Бродо The Score.

50-летний Бродо за свою карьеру выиграл четыре трофея «Везина Трофи» и три Кубка Стэнли с «дьяволами». Он является рекордсменом НХЛ среди вратарей по количеству побед (691), шат-аутов (125) и сыгранных матчей (1266).