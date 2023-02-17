«Просто вбрасывают шайбу и стоят у борта». Курдин — о современных детских тренерах

Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева, рассказал, что много современных тренеров в детском хоккее плохо выполняют свою работу и не заинтересованы в прогрессе молодых хоккеистов.

«Сейчас много тренеров просто приходят на работу. А в этом деле нужно желание научить ребёнка. Не просто выйти и простоять полтора часа на льду, а именно научить. Нужно жить этим. А многие просто вбрасывают шайбу и стоят у борта. Многие просто не знают, как работать. Обучать тренеров надо. Вот выпустили программу «Красная Машина». Это хорошо, но всё равно нужны обучающие курсы. Одного института мало. Должны быть курсы повышения квалификации. Необходимо следить за тем, как они работают, какой дают результат. Ладно, в КХЛ люди идут. А с детьми кому работать? Знарок вот работал в «Ак Барсе», у него не получилось, поэтому вернули Билялетдинова. А здесь команда пропускает по 60 шайб, но с тренера никто не спрашивает. Главное, что дети катаются. Наверное, надо всё-таки спрашивать за результат.

Государственные школы у нас плохо работают. Выделяются средства, строятся катки, а какой выхлоп-то? Вот я работал в «Белых Медведях», где выпустил 1992-й год. Ребята заиграли в НХЛ, выступали за сборную. А с 2002-м мне пришлось уйти оттуда в своё время. Вместо того, чтобы мне помочь, там начали мешать. Я просил, чтобы нам дали финансирование, но ничего не вышло. После этого меня вместе с командой пригласили в «Витязь», и мы ушли. А кого потом из известных хоккеистов дали «Белые Медведи»? Да никого. Значит, можно же в муниципальных школах работать и давать результат! Но они этого не делают, а на них, между прочим, тратятся государственные деньги. Значит, плохо работают эти руководители», — цитирует Курдина AllHockey.ru.

Сейчас Курдин работает в системе «Красной Машины» и возглавляет команды 2011 и 2013 годов рождения «Красная Машина Юниор». Команда существует в рамках национальной программы подготовки хоккеистов.

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