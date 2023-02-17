Шарипзянов: в «Нефтехимике» сейчас хорошие бонусы за победы, так что они будут бороться

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о предстоящем матче с «Нефтехимиком». Встреча пройдёт в Омске сегодня, 17 февраля, и начнётся в 16:30 мск.

«Осталось пять игр, и они («Нефтехимик») идут впритык. Я был в этом положении тоже в «Нефтехимике», у них там сейчас хорошие бонусы за победы в играх. У пацанов там не такие большие зарплаты, так что они будут бороться очень сильно. Они хотят играть в плей-офф, так что будет совершенно другая игра с их стороны. Нам нужно навязать свой темп, быть быстрее и чётче в игре», — цитирует Шарипзяова пресс-служба омского клуба.

«Нефтехимик» выиграл три матча подряд и забрался на восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, имея одинаковое количество очков с хабаровским «Амуром».