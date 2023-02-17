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Победный гол «Авангарда» в ворота «Нефтехимика» после замены вратаря. Видео

Нападающий «Авангарда» Рид Буше забил победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» после замены вратаря на дополнительного полевого игрока.

На старте пятиминутки, когда «ястребы» завладели шайбой, голкипер Василий Демченко заменился на четвёртого полевого хоккеиста. Омичи завезли шайбу в зону «Нефтехимика», Владимир Ткачёв после паузы от лицевой отдал пас в центр. Оттуда Буше точным броском поразил ворота гостей, принеся своей команде победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).