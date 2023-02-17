Турнирная таблица КХЛ: «Авангард» уже третий на Востоке, «Нефтехимик» вернулся в топ-8

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).
Благодаря этой победе «Авангард» набрал 79 очков и поднялся на третье место в Восточной конференции. Теперь у четырёх клубов одинаковое количество баллов — у «Автомобилиста», «ястребов», «Салавата Юлаева» и «Сибири». Однако у екатеринбургской команды сыграно на один матч меньше (63 против 64). Лидирует в конференции «Ак Барс» (85 очков в 64 встречах).
«Нефтехимик» набрал 68 очков и вернулся в зону плей-офф. Нижнекамцы опережают «Амур» на один балл и «Трактор» — на два. Тем не менее «Нефтехимик» сыграл на один матч больше.
- 17 февраля 2023
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