Главный тренер «Нефтехимика» похвалил свою команду после поражения от «Авангарда»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с «Авангардом».
«Сложный тяжёлый матч. Мы много сил и эмоций оставили в Магнитогорске. Знали, что соперник тоже решает свои задачи, поэтому упорный матч, мало забитых голов. Но с обеих сторон было создано много моментов. Да, «Авангард» был чуть посильнее, но все парни здорово сражались. У нас задача своя, и мы её решаем. Поблагодарил ребят за то, что сегодня заработали результативный балл, молодцы.
Почему «Нефтехимик» не форсировал события, уступая в счёте? Мы ждали ошибки соперника, терпеливо ждали. Знали, что рано или поздно у нас будет контратака, создадим голевой момент и забьём гол», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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