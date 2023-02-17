Главный тренер «Авангарда» рассказал, как решил снять вратаря в овертайме матча КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, как решился снять вратаря в овертайме матча с «Нефтехимиком».

«Сегодня, наверное, самая хорошая оценка. После встречи с Уфой команда играла очень хорошо. Об этом свидетельствуют и количество бросков, и время, проведённое в атаке. Единственное — надо реализовывать моменты, которые создаёшь, чтобы спокойнее играть в концовке. Пропущенный гол — несчастный случай, потеря клюшки, небольшая паника. Одна грубая ошибка за всю встречу, а в целом всё было хорошо. «Нефтехимик» — непростая команда, которая борется за плей-офф, они приложили максимум усилий, чтобы не проиграть. Если бы мы забивали свои моменты «два в один», «один в ноль», результат мог быть лучше.



Почему решил рискнуть и снять вратаря в овертайме? Ситуация нормальная, мы уже давно меняем вратаря. Если бы мы взяли очко, конечно, расстроились бы. Но нам нужно это было попробовать, чтобы ребята верили, что мы не боимся серьёзных ситуаций и верим в то, что они могут завершить матч при игре «четыре на три». Я думаю, что и соперник был не готов к этой ситуации. Всё сложилось, как мы хотели. Здорово, что из трудной ситуации мы опять вышли победителями», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.