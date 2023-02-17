Лучший снайпер и бомбардир «Трактора» Антон Бурдасов выведен из списка травмированных
Поделиться
Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов выведен из списка травмированных, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.
31-летний форвард является лучшим снайпером, ассистентом (наравне с Алексеем Бывальцем) и бомбардиром челябинского клуба в нынешнем сезоне. Бурдасов принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 19 шайб, отдал 23 результативные передачи и суммарно набрал 42 очка. С конца января он находился в списке травмированных.
Отметим, что также из списка травмированных были выведены защитники Михаил Орлов из «Торпедо» и Даниил Пыленков из «Северстали», а также нападающие Никита Гребёнкин из «Амура» и Кирилл Пилипенко с Александром Петуниным (оба — из череповецкого клуба).
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
20:56
-
20:32
-
20:20
-
20:13
-
19:57
-
19:44
-
19:41
-
19:22
-
19:17
-
19:01
-
18:48
-
18:21
-
17:58
-
17:38
-
17:23
-
16:55
-
16:22
-
15:54
-
15:28
-
14:59
-
14:34
-
14:08
-
13:36
-
13:22
-
12:56
-
12:32
-
12:12
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:05
-
10:42
-
10:21
-
09:55
-
09:35
Партнерский контент