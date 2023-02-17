Лучший снайпер и бомбардир «Трактора» Антон Бурдасов выведен из списка травмированных

Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов выведен из списка травмированных, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.

31-летний форвард является лучшим снайпером, ассистентом (наравне с Алексеем Бывальцем) и бомбардиром челябинского клуба в нынешнем сезоне. Бурдасов принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 19 шайб, отдал 23 результативные передачи и суммарно набрал 42 очка. С конца января он находился в списке травмированных.

Отметим, что также из списка травмированных были выведены защитники Михаил Орлов из «Торпедо» и Даниил Пыленков из «Северстали», а также нападающие Никита Гребёнкин из «Амура» и Кирилл Пилипенко с Александром Петуниным (оба — из череповецкого клуба).