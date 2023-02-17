Толванен: все, кто играл в КХЛ или против России, знали, что Капризов — настоящая находка

Финский нападающий «Сиэтл Кракен» Ээли Толванен вспомнил игру против российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Хоккеисты встречались ещё до попадания в НХЛ. Финн в сезоне-2017/2018 выступал в КХЛ за «Йокерит».

«С первого матча, который мы провели, я знал, что он будет действительно хорошим игроком. В Северной Америке в то время о нём почти не говорили, но все, кто выступал в КХЛ или играл против россиян на международной арене, знали, что он настоящая находка», — приводит слова Толванена AP News.

Отметим, что в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 54 встречах, в которых забросил 31 шайбу и отдал 33 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 64 очка.