Андрей Свечников с Нечасом оригинально поздравил одноклубника с первым хет-триком в НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в паре с Мартином Нечасом оригинально поздравил 21-летнего канадского форварда Сета Джарвиса с первым хет-триком в Национальной хоккейной лиге.
Хоккеисты кинули в лицо своему одноклубнику полотенце с пеной для бритья, пока тот давал интервью журналистам.
«Мартин Нечас, Андрей Свечников и команда преподнесли Сету Джарвису особый сюрприз после его первого в карьере хет-трика в НХЛ.
«Это не взбитые сливки!» — говорится в сообщении журналиста Уолта Раффа на его странице в «Твиттере».
Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
- 17 февраля 2023
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