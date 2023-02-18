Защитник «Нефтехимика» избежал травмы после попадания в шею

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев сообщил, что защитник команды Кирилл Воробьёв изюежал травмы после попадания шайбы в шею во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом».
«Кирилл — железный человек. Он себя всегда хорошо чувствует. Его эти щелчки только закаляют. С ним все хорошо», — приводит слова Олега Леонтьева официальный сайт клуба.
Напомним, матч прошёл в Омске. Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).
«Авангард» набрал 79 очков и поднялся на третье место в Восточной конференции. «Нефтехимик» набрал 68 очков и вернулся в зону плей-офф. Нижнекамцы опережают «Амур» на один балл и «Трактор» — на два. Тем не менее «Нефтехимик» сыграл на один матч больше.
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