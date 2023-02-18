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Макдэвид догнал Кросби по сезонам со 100+ очков среди действующих игроков НХЛ

Макдэвид догнал Кросби по сезонам со 100+ очков среди действующих игроков НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в игре второй период, хозяева ведут со счётом 4:1.

Канадский нападающий хозяев Коннор Макдэвид по ходу матча записал в свой актив две результативные передачи, ставшие для него 100-м и 101-м очком в нынешнем сезоне. Он стал первым игроком НХЛ сезона- 2022/2023, сумевшим набрать трёхзначное количество очков. Этот сезон со 100+ очками стал для Макдэвида шестым в карьере и по данному показателю он сравнялся с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Четыре раза 100+ очков набирал Александр Овечкин, три раза — Евгений Малкин.

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Макдэвид стал первым игроком, набравшим 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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