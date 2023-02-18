«Миннесота» победила «Даллас» по буллитам, Капризов без очков

В городе Сент-Пол (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннессотой Уайлд» и «Даллас Старз». Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Хозяева добыли победу в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

Первый гол этой встречи произошёл в третьем периоде матча. Голом отметился норвежский нападающий «Уайлд» Матс Цуккарелло. Ответную шайбу забросил канадский нападающий Джейми Бенн.

Серия послематчевых буллитов началась с ошибки того же Матса Цуккарелло. Американский форвард Джейсон Робертсон реализовал ответную попытку. Вторым у «Миннесоты» шёл российский нападающий Кирилл Капризов. Его попытка оказалась неудачной. Такой же неудачной оказалась и попытка американского нападающего Джо Павелски. Канадский нападающий Фредерик Годро сравнял счёт, а после неудачной попытки канадского нападающего Тайлера Сегина американский нападающий Мэтт Болди вывел хозяев вперёд. Канадский нападающий гостей Уайатт Джонстон не смог сравнять счёт и матч закончился победой «Миннесоты».