«Миннесота» победила «Даллас» по буллитам, Капризов без очков

В городе Сент-Пол (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннессотой Уайлд» и «Даллас Старз». Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Хозяева добыли победу в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.
Первый гол этой встречи произошёл в третьем периоде матча. Голом отметился норвежский нападающий «Уайлд» Матс Цуккарелло. Ответную шайбу забросил канадский нападающий Джейми Бенн.
Серия послематчевых буллитов началась с ошибки того же Матса Цуккарелло. Американский форвард Джейсон Робертсон реализовал ответную попытку. Вторым у «Миннесоты» шёл российский нападающий Кирилл Капризов. Его попытка оказалась неудачной. Такой же неудачной оказалась и попытка американского нападающего Джо Павелски. Канадский нападающий Фредерик Годро сравнял счёт, а после неудачной попытки канадского нападающего Тайлера Сегина американский нападающий Мэтт Болди вывел хозяев вперёд. Канадский нападающий гостей Уайатт Джонстон не смог сравнять счёт и матч закончился победой «Миннесоты».
- 18 февраля 2023
-
07:38
-
07:14
-
07:04
-
06:09
-
05:44
-
05:40
-
03:54
-
03:32
- 17 февраля 2023
-
23:52
-
23:24
-
22:56
-
22:38
-
22:16
-
21:57
-
21:37
-
21:19
-
20:56
-
20:32
-
20:20
-
20:13
-
19:57
-
19:44
-
19:41
-
19:22
-
19:17
-
19:01
-
18:48
-
18:21
-
17:58
-
17:38
-
17:23
-
16:55
-
16:22
-
15:54
-
15:28