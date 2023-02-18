«Сделаем всё, чтобы победить ради него». Уилсон — о матче на открытом воздухе без Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон сожалеет, что капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет принять участия в матче с «Каролиной» на открытом воздухе на стадионе «Картер-Финли» в Роли, вмещающем 56 919 зрителей. Матч состоится 19 февраля и начнётся в 4:00 мск.

«Он хочет быть здесь больше, чем кто-либо другой, но ему нужно быть рядом со своей семьёй. Это действительно тяжело, печальное время, но мы поддерживаем его и сделаем всё возможное, чтобы одержать победу ради него. Думаю, что это всё, что мы можем сделать на данный момент, и я думаю, что он был бы счастлив, если бы мы смогли это сделать.

Вы безумно скучаете по нему в таких матчах, он очень весёлый. Он идеальный парень для продвижения игры в хоккей и для участия в таких крупных мероприятиях, как этот матч. Это его тип мероприятий, и просто странно, что его нет рядом. Он является великолепным лидером для нас», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, 14 февраля Александр Овечкин покинул «Вашингтон» и улетел в Россию из-за проблем со здоровьем у его отца Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.