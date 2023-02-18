«Он звёздный вратарь». Галлан — о том, почему не стал менять Шестёркина после четырёх шайб

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан объяснил, почему не стал менять российского вратаря «синерубашечников» Игоря Шестёркина после первого периода матча с «Эдмонтоном» (5:4 Б), в котором голкипер пропустил четыре шайбы после 12 бросков.

«Я хотел посмотреть, что произойдёт во втором периоде… Он звёздный вратарь, и он очень гордится этим. Очевидно, что если бы они забили пятый или шестой голы, то определённо я бы его поменял. Но он играл усердно и боролся, и до конца матча не пропустил больше ни одной шайбы», — цитирует Галлана журналист Винс Меркольяно в своём аккаунте в соцсети.

Шестёркин провёл весь матч и отразил 25 из 29 бросков соперника. «Рейнджерс» по ходу матча отыграли три шайбы и одержали победу по буллитам.