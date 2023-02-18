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«Мы скучаем по нему и хотим, чтобы он был здесь». Оши об отсутствии Овечкина в Вашингтоне

«Мы скучаем по нему и хотим, чтобы он был здесь». Оши об отсутствии Овечкина в Вашингтоне
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Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши выразил поддержку Александру Овечкину в связи со смертью его отца Михаила. Оши сообщил, что испытывал подобные чувства, когда его отец Тим умер в 2021 году.

«К сожалению, у меня есть представление о том, через что он проходит, и это нелегко. Мы думаем о нём каждый день… Наши сердца разбиты, но мы окажем ему любую поддержку, в которой он нуждается или в которой нуждается его семья. Просто интервью или большая сцена под ярким светом, вот где всегда сияет Большая Восьмёрка, поэтому мы скучаем по нему, думаем о нём и хотим, чтобы он был здесь. Но хорошо, что он может быть со своей семьёй в это тяжёлое время», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.

Напомним, 14 февраля Александр Овечкин покинул «Вашингтон» и улетел в Россию из-за проблем со здоровьем у его отца Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.

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