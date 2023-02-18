Третьяк: наше государство делает всё, чтобы дети имели возможность заниматься спортом

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк присутствовал на торжественном открытии ледового дворца в Вологде и произнёс речь, в которой поблагодарил правительство России за развитие спорта в стране.
«Откровенно говоря, 50 лет тому назад я даже не мечтал играть на таком стадионе. А сегодня наше государство, наш президент, правительство стараются делать всё, чтобы наши мальчишки имели возможность заниматься спортом. Нашей стране нужны патриоты. Нам нужны сильные и мужественные люди. А спорт воспитывает таких. Поэтому мы будем делать всё для того, чтобы развивать спорт.
В частности, сегодня мы открываем прекрасный хоккейный дворец. И, конечно, мы надеемся, что здесь стоят новые Бобровские, Фетисовы и, конечно, Овечкины, которые прославят нашу великую страну. А хоккей – это наша национальная гордость. В хоккей у нас играет президент. Мы любим хоккей, мы — олимпийские чемпионы. И, конечно, я хотел бы сказать большое спасибо губернатору Олегу Кувшинникову за то, что он любит спорт, развивает спорт. Вижу, как много здесь построено. Я думаю, ещё много будет построено для наших мальчишек и девчонок», — цитирует Третьяка «Красный север».
Ранее Третьяк заявлял, что из-за непростой экономической ситуации в мире многие спонсоры спортивных клубов в стране будут экономнее расходовать средства.
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