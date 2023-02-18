Форвард «Торпедо»: ни разу не слышал от Ларионова команды обороняться и удерживать счёт

Нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин рассказал, в чём секрет успеха главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова и как команда собирается играть в плей-офф.

«Игорь Николаевич – легендарный хоккеист, у него огромный опыт. Он очень грамотно нам его передает. Может каждому игроку подсказать какую-то мелочь, которую дальше тот воплотит в игре, и от этого будет результат. У Ларионова очень тонкое чувство хоккеистов. То, как он мотивирует каждый раз, получается всегда действенно. Находит правильные слова, правильную поддержку, после которой ты выходишь на лёд и играешь. От этого идёт такой результат, но особого секрета здесь нет.

Будем ли играть от обороны в плей-офф? В плей-офф мы будем выходить на лёд и будем обязательно атаковать. В нынешнем сезоне я ни разу не услышал от Ларионова команды: «Всё! Закрылись в домик и обороняемся, удерживаем счёт». Ни разу такого не было. Головой мы понимаем, что можно и нужно где-то убежать в атаку, но при этом оборону тоже не оставлять открытой. Необходимо действовать грамотно. Бывает, что, когда я выхожу в меньшинстве, то Игорь Николаевич говорит: «Бери на себя и атакуй». Не то чтобы тут есть полная свобода действий, но Ларионов хочет видеть зрелищность, он это поддерживает, – цитирует Воронина «Прессбол».

«Торпедо» занимает второе место по заброшенным шайбам и восьмое место по пропущенным шайбам в текущем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ. Нижегородский клуб занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ.