Депутат Свищёв: к сожалению, волна русофобии захлестнула спорт

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал критику некоторых чешских и шведских журналистов решения бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля принять российское гражданство и стать основным владельцем крупного российского производителя яблок.

«То, что есть у Фазеля, знает только он. Остальное — выдумки журналистов и его недоброжелателей, которые не могут смириться с тем, что у него хорошие отношения с Россией. И сейчас критикуется всё, что связано с нашей страной. Мы благодарны Фазелю за всё, что он сделал для развития мирового и в том числе российского хоккея. Когда что-то хорошо, критиканы начинают прыгать со всех сторон и гавкать. К сожалению, волна русофобии захлестнула спорт.

Я не знаю, есть ли у него российское гражданство. Сам он ничего не говорил. Как можно обсуждать то, чего мы не знаем? Накручены и наверчены выдумки журналистов и людей, которые заказывают статьи против Фазеля. Когда Фазель был во главе ИИХФ, хоккей сильнее развивался, чем сейчас? Фазель известен своей конструктивной позицией. Когда он был у руля, то отстаивал интересы мирового хоккея и понимал, что без России и Беларуси развитие этого вида спорта проблематично, мягко говоря. Это понимают и руководители НХЛ, там прагматичные люди, бизнесмены. Фазель четко, системно развивал мировой хоккей. И Россия была одним из главных, лучших организаторов международных турниров по разным видам спорта. Таких руководителей, как Фазель, ещё надо поискать, и хорошие отношения с Россией в том числе его заслуга», — цитирует Свищёва «РБ Спорт».

Напомним, по данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». «Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов. Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России.