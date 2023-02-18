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Орлов о матче на открытом воздухе: мы обязательно должны выиграть для Овечкина и его семьи

Орлов о матче на открытом воздухе: мы обязательно должны выиграть для Овечкина и его семьи
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Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов считает, что «Кэпиталз» должны обязательно выиграть матч на открытом воздухе с «Каролиной», чтобы почтить память умершего отца Александра Овечкина. Матч пройдёт на стадионе «Картер-Финли» в Роли, вмещающем 56 919 зрителей. Встреча состоится 19 февраля и начнётся в 4:00 мск.

«Мы должны выиграть для него, для его семьи, обязательно. Это важная причина. Мы не можем просто играть так, как в последних двух играх. Это никому не поможет, ни ему, ни нам как команде. Так что завтра мы должны выложить всё, что у нас есть, чтобы получить эти два очка, а затем двигаться дальше», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» уступил в трёх матчах подряд и опустился на девятую строчку в таблице Восточной конференции НХЛ.

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