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Кто станет лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2022/2023?

Кто станет лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2022/2023?
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Регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ подходит к концу, командам осталось провести по три-пять матчей. Гонка бомбардиров в самом разгаре. На текущий момент её лидерами являются нападающий СКА Дмитрий Яшкин и форвард «Сибири» Тейлор Бек, набравшие по 55 очков. В прошедшем матче с «Амуром» нападающий «Ак Барса» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами и сравнялся с двумя хоккеистами, занимающими третье место в таблице бомбардиров КХЛ.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2022/2023?»

Последние матчи регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ пройдут 28 февраля, а плей-офф стартует 1 марта. СКА стал досрочным обладателем Кубка Континента.

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Теги Хоккей КХЛ Опрос •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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