Известный спортивный комментатор Владимир Писаревский ушёл из жизни в возрасте 87 лет.
«Это случилось сегодня, в шесть часов утра, в 81-й больнице города Москвы. Заразился коронавирусом две недели назад. Ослаб, упал, приехала скорая, констатировала COVID. В течение недели чувствовал себя относительно нормально, потом снова упал. Вызвали скорую, забрали в 81-ю больницу, диагностировали ишемический инсульт. Прошёл относительно легко, без серьёзных последствий, слабые нарушения речи, хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии», — приводит слова дочери дочь комментатора Анастасии Писаревской ТАСС.
Отмечается, что прощание с Писаревским предварительно состоится через три дня, 21 февраля. Комментатора похоронят на Ваганьковском кладбище.
Писаревский — бывший хоккеист. В 1950-е он играл за московское «Динамо», воскресенский «Химик», челябинский «Трактор», а после спортивной карьеры стал журналистом. Писаревский, работая на радио «Маяк», провёл репортажи с 26 чемпионатов мира и легендарной Суперсерии — 1972. В 2003 году комментатор был награждён Международной ассоциацией спортивной прессы за выдающийся профессиональный вклад в развитие спортивной журналистики. Через два года, в 2005-м, он получил звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.
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