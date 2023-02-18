Известный спортивный комментатор Владимир Писаревский ушёл из жизни в возрасте 87 лет.

«Это случилось сегодня, в шесть часов утра, в 81-й больнице города Москвы. Заразился коронавирусом две недели назад. Ослаб, упал, приехала скорая, констатировала COVID. В течение недели чувствовал себя относительно нормально, потом снова упал. Вызвали скорую, забрали в 81-ю больницу, диагностировали ишемический инсульт. Прошёл относительно легко, без серьёзных последствий, слабые нарушения речи, хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии», — приводит слова дочери дочь комментатора Анастасии Писаревской ТАСС.

Отмечается, что прощание с Писаревским предварительно состоится через три дня, 21 февраля. Комментатора похоронят на Ваганьковском кладбище.

Писаревский — бывший хоккеист. В 1950-е он играл за московское «Динамо», воскресенский «Химик», челябинский «Трактор», а после спортивной карьеры стал журналистом. Писаревский, работая на радио «Маяк», провёл репортажи с 26 чемпионатов мира и легендарной Суперсерии — 1972. В 2003 году комментатор был награждён Международной ассоциацией спортивной прессы за выдающийся профессиональный вклад в развитие спортивной журналистики. Через два года, в 2005-м, он получил звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.