Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище

Сегодня, 18 февраля, Михаил Овечкин, отец российского хоккеиста Александра Овечкина, был похоронен на Долгопрудненском кладбище, сообщает ТАСС.

На прощании присутствовали Александр Овечкин, Илья Ковальчук, а также представители Федерации хоккея России (ФХР), футбольного и хоккейного клубов «Динамо».

Напомним, 15 февраля российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в своих социальных сетях сообщил о смерти отца. Михаил Овечкин ушёл из жизни на 72-м году.

Отметим, что Овечкин-старший играл за резервную команду ФК «Динамо». После того как он повесил бутсы на гвоздь, работал детским футбольным тренером. Михаил Овечкин с ранних лет помогал своему сыну Александру. Ставший легендарным бросок Овечкина-младшего появился благодаря тренировкам с отцом.

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