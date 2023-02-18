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Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище

Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище
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Сегодня, 18 февраля, Михаил Овечкин, отец российского хоккеиста Александра Овечкина, был похоронен на Долгопрудненском кладбище, сообщает ТАСС.

На прощании присутствовали Александр Овечкин, Илья Ковальчук, а также представители Федерации хоккея России (ФХР), футбольного и хоккейного клубов «Динамо».

Напомним, 15 февраля российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в своих социальных сетях сообщил о смерти отца. Михаил Овечкин ушёл из жизни на 72-м году.

Отметим, что Овечкин-старший играл за резервную команду ФК «Динамо». После того как он повесил бутсы на гвоздь, работал детским футбольным тренером. Михаил Овечкин с ранних лет помогал своему сыну Александру. Ставший легендарным бросок Овечкина-младшего появился благодаря тренировкам с отцом.

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