Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище
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Сегодня, 18 февраля, Михаил Овечкин, отец российского хоккеиста Александра Овечкина, был похоронен на Долгопрудненском кладбище, сообщает ТАСС.
На прощании присутствовали Александр Овечкин, Илья Ковальчук, а также представители Федерации хоккея России (ФХР), футбольного и хоккейного клубов «Динамо».
Напомним, 15 февраля российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в своих социальных сетях сообщил о смерти отца. Михаил Овечкин ушёл из жизни на 72-м году.
Отметим, что Овечкин-старший играл за резервную команду ФК «Динамо». После того как он повесил бутсы на гвоздь, работал детским футбольным тренером. Михаил Овечкин с ранних лет помогал своему сыну Александру. Ставший легендарным бросок Овечкина-младшего появился благодаря тренировкам с отцом.
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