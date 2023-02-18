Судьи не засчитали гол «Спартака» при счёте 1:2. Через две минуты «Северсталь» забила

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Тем не менее результат матча мог оказаться иным. На 45-й минуте «Спартак» сделал счёт 2:2, однако гол москвичей не засчитали. Илья Талалуев нанёс бросок с неудобной руки — голкипер череповчан Дмитрий Шугаев не удержал шайбу. После этого Максим Цыплаков добил её с линии — 2:2. Однако арбитры встречи, Алексей Белов и Константин Оленин, сразу показали, что гол был забит после остановки игры. Своё решение они не объяснили, однако, судя по всему, Оленин потерял шайбу из виду.

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Через две минуты «Северсталь» забила третий гол, упрочив преимущество.

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Из-за этого поражения отставание «Спартака» от зоны плей-офф сохранилось — три очка. Тем не менее и москвичам, и минскому «Динамо» осталось провести по три матча.