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Главный тренер «Вашингтона» высказался об отсутствии Овечкина в команде из-за смерти отца

Главный тренер «Вашингтона» высказался об отсутствии Овечкина в команде из-за смерти отца
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался об отсутствии капитана команды Александра Овечкина. Нападающий пропустил уже два матча из-за смерти отца. Встречу с «Каролиной Харрикейнз» Овечкин также пропустит.

«Послушайте, это важный хоккеист, который установил высокую планку. Каждому парню придётся приложить больше усилий, сделать немного больше. Нет никаких сомнений в том, что мы хотели бы видеть Алекса рядом. Он важная часть нашей команды, важная часть успеха команды. Но мы всё ещё должны давить на соперника, мы должны выигрывать матчи для нашей организации, чтобы двигаться вверх по турнирной таблице. Мы должны выиграть для Алекса, которого нет рядом. Так что, я думаю, ребята это знают», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

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