В Западной конференции определились семь из восьми участников плей-офф

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Эта победа позволила «Северстали» попасть в розыгрыш Кубка Гагарина — 2023. Таким образом, в Западной конференции стали известны уже семь из восьми участников плей-офф. Ранее продолжение борьбы за Кубок себе обеспечили СКА, «Локомотив», «Торпедо», ЦСКА, московское «Динамо» и «Витязь». За последнюю путёвку в плей-офф заочно спорят «Спартак» и минское «Динамо».

На Востоке известны шесть из восьми участников: «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев». На места в плей-офф также претендуют «Адмирал», практически обеспечивший себе участие в борьбе за Кубок, а также «Нефтехимик», «Амур» и «Трактор».