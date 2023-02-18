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И. о. главного тренера «Спартака» прокомментировал поражение от «Северстали»

И. о. главного тренера «Спартака» прокомментировал поражение от «Северстали»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин прокомментировал поражение в матче с «Северсталью». Москвичи могли сравнять счёт на 45-й минуте, однако судьи не засчитали гол. В результате «Северсталь» забросила третью шайбу, и матч завершился победой череповчан — 3:1.

«Тяжёлая игра, сложно что-то комментировать по горячим следам. Да, проиграли. У нас ещё три матча, будем выходить, стараться проявить себя и доставить болельщикам больше радости, чем в этот раз. Почему в меньшинстве чаще создаём опасные моменты, чем в большинстве? Такой же вопрос сами себе задаём. Очень много над этим компонентом работаем, что-то получается, что-то нет. Это усиление для нашей игры. Ребятам всегда объясняем, что большинство — ответственный момент, шанс забить гол. Где-то, может, не доносим до них. После игры сказал ребятам, что у нас есть ещё три матча, надо выходить и доказывать, нужно побеждать. Никто руки опускать не будет. Со стороны тренерского штаба будет сделано всё возможное, чтобы настроить ребят, правильно подготовить. Сейчас с коллегами сядем, обсудим», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

Отметим, что из-за этого поражения «Спартак» при равенстве матчей с минским «Динамо» отстаёт от белорусской команды на три очка.

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