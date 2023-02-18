«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» по буллитам и прервала серию из четырёх поражений

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На 10-й минуте Валентин Пьянов вывел новосибирскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Тревор Мёрфи и Александр Шаров. На 19-й минуте Шакир Мухамадуллин, реализовав двойное большинство, сравнял счёт. Баллы за голевые передачи получили Александр Хмелевски и Сергей Шмелёв. Победный буллит реализовал Александр Шаров.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Сибирь» примет «Барыс». Оба матча состоятся 22 февраля.