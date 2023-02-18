Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» по буллитам и прервала серию из четырёх поражений

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» по буллитам и прервала серию из четырёх поражений
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Пьянов (Мёрфи, Шаров) – 09:21 (5x5)   1:1 Мухамадуллин (Хмелевски, Шмелёв) – 18:52 (5x3)   1:2 Шаров – 65:00

На 10-й минуте Валентин Пьянов вывел новосибирскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Тревор Мёрфи и Александр Шаров. На 19-й минуте Шакир Мухамадуллин, реализовав двойное большинство, сравнял счёт. Баллы за голевые передачи получили Александр Хмелевски и Сергей Шмелёв. Победный буллит реализовал Александр Шаров.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Сибирь» примет «Барыс». Оба матча состоятся 22 февраля.

Новость по теме
Дубль Картаева помог «Салавату Юлаеву» одержать гостевую победу над «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023