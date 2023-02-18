Кин доставал клюшку из конька, рефери отменял гол «Спартака». Фото победы «Северстали»

18 февраля в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Северсталь» одержала победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Андрея Разина.
Эта победа принесла «Северстали» выход в плей-офф турнира.
На 45-й минуте «Спартак» сделал счёт 2:2, однако гол москвичей не засчитали. Илья Талалуев нанёс бросок с неудобной руки — голкипер череповчан Дмитрий Шугаев не удержал шайбу. После этого Максим Цыплаков добил её с линии — 2:2. Однако арбитры встречи, Алексей Белов и Константин Оленин, сразу показали, что гол был забит после остановки игры. Своё решение они не объяснили, однако, судя по всему, Оленин потерял шайбу из виду.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 18 февраля 2023
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