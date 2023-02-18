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«Торпедо» обыграло минское «Динамо», продлив победную серию

«Торпедо» обыграло минское «Динамо», продлив победную серию
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Фирстов (Коваленко, Кульбаков) – 00:47 (5x5)   0:2 Летунов (Конюшков, Дарьин) – 21:57 (5x4)   1:2 Алистров (Меркли) – 27:23 (5x5)   1:3 Ураков (Сизов, Буренов) – 34:18 (5x5)   2:3 Спунер (Горбунов, Меркли) – 46:02 (5x4)   2:4 Коваленко (Федотов) – 58:23 (en)

На первой минуте Владислав Фирстов вывел нижегородцев вперёд. На 22-й минуте Максим Летунов, реализовав численное большинство, удвоил преимущество гостей. На 28-й минуте Владимир Алистров с передачи Ника Меркли отыграл один гол. На 35-й минуте Кирилл Ураков сделал счёт 3:1. На 47-й минуте Райан Спунер при игре в большинстве сократил отставание минчан. Точку во встрече поставил Николай Коваленко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 20 февраля в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» 21 февраля примет «Трактор».

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