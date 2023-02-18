«Торпедо» обыграло минское «Динамо», продлив победную серию

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

На первой минуте Владислав Фирстов вывел нижегородцев вперёд. На 22-й минуте Максим Летунов, реализовав численное большинство, удвоил преимущество гостей. На 28-й минуте Владимир Алистров с передачи Ника Меркли отыграл один гол. На 35-й минуте Кирилл Ураков сделал счёт 3:1. На 47-й минуте Райан Спунер при игре в большинстве сократил отставание минчан. Точку во встрече поставил Николай Коваленко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 20 февраля в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» 21 февраля примет «Трактор».