Главный тренер «Салавата» высказался о возможном сопернике в плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями о поражении во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью». Уфимцы проиграли по буллитам, прервав пятиматчевую победную серию.

«Хорошая игра с нашей стороны, много позитива. Мы играли против команды, которая хорошо обороняется, опасно контратакует. Мы выстояли в меньшинстве и продолжали с первой до последней минуты играть в свой хоккей. Забей мы в большинстве, возможно, игра бы поменялась.



Как выбирали вратаря на матч, подготовка к плей-офф? В том числе, да. Кареев хорошо провёл свои матчи, сегодня наступило время сыграть Ежову. Илья тоже сыграл хорошо, сделал несколько ключевых сейвов. На следующий матч будем думать, кто сыграет.



Как решать проблему с реализацией большинства в плей-офф? Согласен, большинство будет иметь важное значение. Будем работать и тренироваться, искать новые сочетания. Хотя у нас играют хоккеисты, которые являются лучшими на этих позициях.



Выбираем ли уже соперника по плей-офф? Выбирать или не выбирать — такого нет. Пытаемся сконцентрироваться на своих действиях, на нашей игре», — приводит слова Козлова официальный сайт команды.

Отметим, что «Салават» занимает третье место в Восточной конференции. Уфимцы набрали 80 очков в 65 матчах. На данный момент юлаевцы, уже забронировавшие себе место в плей-офф, выходят на «Авангард», идущий на шестой позиции.