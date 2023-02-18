Кудашов: «Динамо» начнёт наигрывать состав на плей-офф, сейчас у нас немного не то

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения в матче с «Витязем».
«В большинстве добились заметного улучшения в сравнении с прошлым матчем? Я вам после прошлого матча со «Спартаком» говорил, что это уже как плей-офф. У нас была вторая встреча с той командой, и естественно, что они сделали выводы из нашего большинства образца предыдущего матча. Разобрали, подстроились и знали, что мы будем делать. Это нормальное явление для плей-офф, уверен, что и «Витязь» сейчас посмотрит игру, сделает выводы и тоже будет действовать уже по-другому.
Помогают ли спаренные матчи с одними и теми же командами лучше готовиться к плей-офф? Я бы так не сказал, потому что все уже давно ждут того, чтобы начались решающие игры. Радует, что в ближайших матчах мы уже начнём наигрывать тот состав, который пойдёт у нас на плей-офф. Сейчас всё равно у нас немного ещё не то, но есть возможность порепетировать какие-то вещи, что-то исправить и изменить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 18 февраля 2023
-
21:45
-
21:19
-
21:00
-
20:40
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:16
-
19:54
-
19:40
-
19:30
-
19:26
-
19:22
-
18:56
-
18:28
-
18:00
-
17:44
-
17:27
-
17:12
-
17:04
-
16:59
-
16:39
-
16:32
-
16:21
-
16:00
-
15:25
-
15:17
-
15:06
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
13:48
-
13:28
-
13:00
-
12:45