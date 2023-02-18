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Кудашов: «Динамо» начнёт наигрывать состав на плей-офф, сейчас у нас немного не то

Кудашов: «Динамо» начнёт наигрывать состав на плей-офф, сейчас у нас немного не то
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения в матче с «Витязем».

«В большинстве добились заметного улучшения в сравнении с прошлым матчем? Я вам после прошлого матча со «Спартаком» говорил, что это уже как плей-офф. У нас была вторая встреча с той командой, и естественно, что они сделали выводы из нашего большинства образца предыдущего матча. Разобрали, подстроились и знали, что мы будем делать. Это нормальное явление для плей-офф, уверен, что и «Витязь» сейчас посмотрит игру, сделает выводы и тоже будет действовать уже по-другому.

Помогают ли спаренные матчи с одними и теми же командами лучше готовиться к плей-офф? Я бы так не сказал, потому что все уже давно ждут того, чтобы начались решающие игры. Радует, что в ближайших матчах мы уже начнём наигрывать тот состав, который пойдёт у нас на плей-офф. Сейчас всё равно у нас немного ещё не то, но есть возможность порепетировать какие-то вещи, что-то исправить и изменить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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