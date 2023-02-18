Скоренов: «Динамо» надо работать над завершением. Я должен решать вопросы и забивать голы

Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов высказался после поражения во встрече с «Витязем».

«Не знаю, что происходит у нас с реализацией моментов. Может быть, в некоторых эпизодах надо где-то ещё подработать шайбу, где-то вратарь играет хорошо, а где-то мы не так хладнокровно действуем. Нам надо работать над компонентом завершения атак. В том числе мне. Потому что меня выводят, и я должен решать вопрос, забивая нужные для команды голы, а я этого не делаю. Например, в большинстве, нам это не помогает. Из-за этого мы и проигрываем игры, потому что не можем забить в большинстве в некоторых ситуациях, потому что это я не могу забить там, где я должен забивать, когда мне отдают передачи. И меня это настораживает. Работаю над этим, потому что нападающие хотят забивать. Сегодня все лезли на ворота, будем дальше работать.

У нас есть несколько заготовок при игре в большинстве, все прекрасно знают, кто и что делает. Некоторые моменты мы постараемся улучшить, в том числе нужно чётче выполнять броски и лучше делать последнюю передачу, потому что если он идёт точно и удобно, то партнёру приятнее бросать с ходу и забивать голы. Он должен это делать, вкладываться и забивать. Без этого никуда, ведь в плей-офф очень многое будет решать большинство. А на данный момент мы не можем это сделать, и это настораживает.

О’Делл — очень нужный игрок для команды. Несмотря на то что сейчас не играет, он всё равно поддерживает всех ребят, в том числе меня, находясь рядом с командой. Он во всём помогает, подсказывает нам. Да, его «Динамо» не хватает. Эрик — тот человек, который может повести за собой в нужный момент. Надеемся, что он выйдет и будет помогать нам выигрывать матчи», — сказал Скоренов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.