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«Когда я только забил 700 голов, уже начали говорить о 895-м». Овечкин о погоне за Гретцки

«Когда я только забил 700 голов, уже начали говорить о 895-м». Овечкин о погоне за Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Смогу ли забить 895-й гол? Движемся день за днём. Серьёзно. До этого ещё далеко. Когда я только забил 700 голов, уже начали говорить о 895-й шайбе. И я просто реагировал: «О боже, ребят… давайте поспокойнее». И сейчас всё так же. Осталось чуть больше 80 голов. Просто нужно сохранять терпение. И, как я обычно говорю, если это произойдёт, значит, произойдёт. Если нет, то это всё равно большое число», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports Capitals.

Отметим, что российский нападающий дал это интервью ещё до своего отъезда в Россию. Сейчас Овечкин отстаёт от Гретцки на 82 шайбы (802 против 894).

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