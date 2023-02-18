Ларионов об удалениях в игре с «Динамо»: нужно держать голову холодной, а сердце — горячим

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо». Нижегородцы выиграли со счётом 4:2. Голы забили Владислав Фирстов, Максим Летунов, Кирилл Ураков и Николай Коваленко.

«Прежде всего нашу команду с победой — ребята выстояли в очень сложном матче, который дал массу вопросов. Естественно, мы получим ответы. Команда победила, понимали, насколько эта встреча была важной и для Минска, и для нас, поэтому хочу поблагодарить соперника за усилия, за концовку, они дали нам поволноваться. Спасибо болельщикам, которые пришли — это был первый матч, когда мы на выезде играли при такой очень мощной аудитории. Хороший день хоккея, желаю Минску удачи в оставшихся матчах.



Удаления за выброс шайбы в концовке? Очень сложно в такой ситуации что-то говорить. Прежде всего, шумовой эффект очень сильный, даже голос немного подсел. Естественно, не должно быть паники на скамейке, потому что она передаётся игрокам. Выброс шайбы — это не такая страшная ошибка, мы решили отстоять за Колю Коваленко и Артёма Михеева, потому что это наши братья, которые играют. У всех есть право на ошибку, тем более в конце матча. Важно оставаться спокойным и хладнокровным, потому что нервозность не поможет, она передастся команде. Нужно держать голову холодной, а сердце — горячим», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что благодаря этой победе «Торпедо» набрало 89 очков в 64 матчах. Нижегородцы сравнялись по баллам с «Локомотивом», проведшим на две встречи больше.