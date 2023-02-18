Отец Яшкина прокомментировал запрет на вызов в сборную Чехии игроков из КХЛ

Алексей Яшкин, спортивный директор «Сокола» и отец нападающего СКА Дмитрия Яшкина, высказался о запрете на вызов в сборную Чехии игроков из Континентальной хоккейной лиги. В 2022 году президент Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик сначала говорил, что хоккеистов из КХЛ можно будет вызывать в национальную команду. Тем не менее затем ФХЧ всё же утвердила запрет на вызов игроков из России.
«После того как в конце лета исполком Федерации хоккея Чехии принял решение запретить вызывать в сборную игроков, подписавших контракты с клубами КХЛ, верю ли, что моему сыну когда-нибудь ещё доведётся сыграть за национальную команду? Это сложный вопрос. Оно сегодня так, а завтра может быть по-другому. Если сначала Гадамчик говорил одно, то теперь другое. В июне заявлял, что не будет против, если ребята из КХЛ будут хорошо играть, а тренер их вызовет в сборную. А в августе уже приняли запрет о вызове. Я думаю, пока не стоит разговаривать по этой теме — выводы будем делать позже.
Федерация как-то выходила на Дмитрия или меня, объясняла ситуацию и перспективы? Нет. А зачем на нас-то выходить? Они принимают решение вне зависимости от того, что мы думаем.
Могли просто сказать в личном разговоре: «Обстановка такая, что не можем поступить по-другому»? Нет, такого не было. Удивлён ли тем, как они повели себя? Да в принципе не очень удивлён. Наверно, это было довольно ожидаемо, если вспомнить, что ещё весной говорили чехи, шведы, финны. А чему здесь удивляться? Сделали и сделали — жизнь продолжается. Завтра могут сделать по-другому», — приводят слова Яшкина-старшего «Известия».
- 18 февраля 2023
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