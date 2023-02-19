Тренер минского «Динамо» Вудкрофт пожаловался на качество домашнего льда

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (2:4).



«В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков, которые создали такую атмосферу на арене. Мы чувствовали поддержку. Жаль, что мы не добились нужного результата. Приносим извинения за это. Но команда показала хорошее старание. Парни хорошо играли. Однако индивидуальные ошибки подвели. Со второй смены пришлось догонять. Затем создавали достаточно голевых моментов, чтобы победить. Но не смогли реализовать голевые шансы. Ошибки и низкая реализация предопределили итоговый результат.



Состояние льда было ужасным на протяжении всей встречи. Приходилось тратить много времени на обработку шайбы, чтобы отдать передачу или создать момент. На это уходило больше времени, чем обычно. По какой-то причине это случилось. Бывает так, что такое состояние льда происходит к концу игры, но сегодня это было на протяжении всей встречи. Такова реальность, что лёд был такого качества. Возможно, это влияло на игру», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба команды.

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