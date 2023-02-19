Экс-защитник ряда клубов КХЛ: где бы ни играл, я не получал зарплату

Финский защитник Туукка Мянтюля, успевший поиграть в КХЛ за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», «Амур», загребский «Медвешчак» и «Куньлунь», рассказал о временах в России.



«Однажды мы зашли в паб в воскресенье, наш генеральный менеджер пошёл туда с нами. С собой у него был пистолет. Вот он пришёл туда и начал показывать его всем. Говорил, что должен быть там, «если что-то случится». В какой-то момент генменеджер сообщил нам, что теперь ребятам пора домой. Не было другого выбора, кроме как уйти.



В каком бы клубе ни был, я не получал зарплату. Например, могло случиться так, что, если сезон закончился неудачно, обещанные бонусные деньги так и не выплачивали. Кое-где мне недоплатили ещё несколько десятков тысяч, но я не хотел их спрашивать. Загреб был довольно бандитским местом. Каким-то образом этот клуб также финансировался русскими.



Давайте просто скажем, что в финансовом отношении мы всё ещё были в плюсе (смеётся)", — приводит слова Мянтюли Ilta-Sanomat.