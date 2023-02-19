Финский экс-игрок КХЛ: мы ехали за деньгами. Если кто-то говорит о борще, это чушь собачья

Бывший финский игрок Континентальной хоккейной лиги, пожелавший остаться анонимным, рассказал, ради чего он и его соотечественники ехали в Россию на заре КХЛ.

«Мы поехали подзаработать немного денег. Если кто-то утверждает, что приехал из-за пейзажа или борща, это чушь собачья», — приводит слова игрока Ilta-Sanomat.

Отметим, что в нынешнем сезоне в Континентальной хоккейной лиге выступает лишь один финский хоккеист. Это 31-летний нападающий челябинского «Трактора» Теэму Пулккинен. В текущем регулярном чемпионате финский форвард принял участие в 60 встречах, в которых забросил 14 шайб и отдал 11 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 25 очков.

Большинство финнов покинули КХЛ весной 2022 года.