«Даллас» уступил «Коламбусу», проиграв четвёртый матч подряд

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.
Счёт в матче был открыт на 18-й минуте встречи — отличился канадский нападающий гостей Лиам Фуди.
На 27-й минуте усилиями Тая Делландреа «Далласу» удалось сравнять счёт. Однако в третьем периоде «Коламбусу» удалось прибавить — сначала Адам Боквист вывел гсотей вперёд на 46-й минуте, а затем Мэтью Оливье удвоил преимущество «Блю Джекетс» в счёте.
Точку в матче броском в пустые ворота поставил Эрик Робинсон — 4:1 в пользу «Коламбуса».
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 11 минут 32 секунды, результативными действиями не отметившись.
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко провёл на льду всего 1 минуту и 3 секунды.
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