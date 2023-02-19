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«Даллас» уступил «Коламбусу», проиграв четвёртый матч подряд

«Даллас» уступил «Коламбусу», проиграв четвёртый матч подряд
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте встречи — отличился канадский нападающий гостей Лиам Фуди.

На 27-й минуте усилиями Тая Делландреа «Далласу» удалось сравнять счёт. Однако в третьем периоде «Коламбусу» удалось прибавить — сначала Адам Боквист вывел гсотей вперёд на 46-й минуте, а затем Мэтью Оливье удвоил преимущество «Блю Джекетс» в счёте.

Точку в матче броском в пустые ворота поставил Эрик Робинсон — 4:1 в пользу «Коламбуса».

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 11 минут 32 секунды, результативными действиями не отметившись.

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко провёл на льду всего 1 минуту и 3 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фуди (Рослович, Бемстрём) – 17:41 (5x5)   1:1 Делландреа – 26:29 (5x5)   1:2 Боквист (Курали, Оливье) – 45:49 (5x5)   1:3 Оливье (Робинсон, Курали) – 55:32 (5x5)   1:4 Робинсон (Оливье) – 58:40 (en)
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