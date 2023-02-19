«Даллас» уступил «Коламбусу», проиграв четвёртый матч подряд

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.



Счёт в матче был открыт на 18-й минуте встречи — отличился канадский нападающий гостей Лиам Фуди.



На 27-й минуте усилиями Тая Делландреа «Далласу» удалось сравнять счёт. Однако в третьем периоде «Коламбусу» удалось прибавить — сначала Адам Боквист вывел гсотей вперёд на 46-й минуте, а затем Мэтью Оливье удвоил преимущество «Блю Джекетс» в счёте.



Точку в матче броском в пустые ворота поставил Эрик Робинсон — 4:1 в пользу «Коламбуса».

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 11 минут 32 секунды, результативными действиями не отметившись.

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко провёл на льду всего 1 минуту и 3 секунды.