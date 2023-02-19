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Пять очков Петтерссона и гол Кузьменко помогли «Ванкуверу» победить «Филадельфию»

Пять очков Петтерссона и гол Кузьменко помогли «Ванкуверу» победить «Филадельфию»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.

Главным героем матча стал шведский форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, набравший пять очков — сделал дубль и отдал три результативные передачи. Два гола швед забросил в пустые ворота в концовке матча. Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметиля заброшенной шайбой. Первую победу в НХЛ одержал латвийский голкипер «Ванкувера» Артур Шилов.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бовиллье (Шенн, Петтерссон) – 14:24 (5x5)   1:1 Браун (Браун, Фараби) – 15:56 (5x5)   2:1 Кузьменко (Шенн, Петтерссон) – 21:53 (5x5)   3:1 Бовиллье (Петтерссон, Хьюз) – 33:35 (5x4)   3:2 Фрост (Конечны, Ристолайнен) – 37:28 (5x4)   4:2 Ди Джузеппе (Бёзер) – 50:04 (5x5)   5:2 Петтерссон (Миллер, Шенн) – 58:03 (en)   6:2 Петтерссон (Миллер, Бир) – 59:19 (en)

«Ванкувер» прервал серию из трёх поражений подряд и 22 февраля встретится в гостях с «Нэшвиллом». «Филадельфия» потерпела четвёртое поражение подряд.

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