Пять очков Петтерссона и гол Кузьменко помогли «Ванкуверу» победить «Филадельфию»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.

Главным героем матча стал шведский форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, набравший пять очков — сделал дубль и отдал три результативные передачи. Два гола швед забросил в пустые ворота в концовке матча. Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметиля заброшенной шайбой. Первую победу в НХЛ одержал латвийский голкипер «Ванкувера» Артур Шилов.

«Ванкувер» прервал серию из трёх поражений подряд и 22 февраля встретится в гостях с «Нэшвиллом». «Филадельфия» потерпела четвёртое поражение подряд.