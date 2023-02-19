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Гол и пас Наместникова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Вегасом»

Гол и пас Наместникова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Вегасом»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в результативном матче одержали хоязева со счётом 5:4.

Очень результативным выдался первый период матча, который хозяева выиграли со счётом 4:2. Арбитры матча долго просматривали спорную четвёртую шайбу «Вегаса» на предмет игры высокоподнятой клюшкой, однако решили засчитать её и выписать гостям малый штраф за задержку игры. Голом и результативной передачей в составе «Тампы» отметился российский нападающий Владислав Наместников. Форвард Никита Кучеров отдал результативную передачу при голе Стивена Стэмкоса в большинстве. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Наместников (Перри, Сергачёв) – 06:10 (5x5)   1:1 Хауден (Колесар, Пьетранджело, Теодор) – 06:17 (5x5)   1:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 06:57 (5x4)   2:2 Маршессо (Коттер, Теодор) – 08:17 (5x5)   3:2 Теодор (Смит, Карлссон) – 14:20 (5x5)   4:2 Маршессо (Теодор, Смит) – 17:46 (5x5)   4:3 Перри (Хедман) – 34:30 (5x5)   5:3 Руа – 58:52 (en)   5:4 Белльмар (Сергачёв, Наместников) – 59:50 (5x5)

«Вегас» одержал пятую победу подряд, тогда как «Тампа» потерпела второе поражение кряду.

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