Гол и пас Наместникова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Вегасом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в результативном матче одержали хоязева со счётом 5:4.

Очень результативным выдался первый период матча, который хозяева выиграли со счётом 4:2. Арбитры матча долго просматривали спорную четвёртую шайбу «Вегаса» на предмет игры высокоподнятой клюшкой, однако решили засчитать её и выписать гостям малый штраф за задержку игры. Голом и результативной передачей в составе «Тампы» отметился российский нападающий Владислав Наместников. Форвард Никита Кучеров отдал результативную передачу при голе Стивена Стэмкоса в большинстве. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами.

«Вегас» одержал пятую победу подряд, тогда как «Тампа» потерпела второе поражение кряду.