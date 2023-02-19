Панарин не удержался на ногах после силового приёма Задорова. Видео
Поделиться
В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.
В матче произошло столкновение российских хоккеистов. Габаритный защитник «Калгари» Никита Задоров применил жёсткий силовой приём против звёздного нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. В результате столкновения у борта Панарин упал на лёд, а Задоров отобрал у него шайбу.
В прошедшем матче Панарин отметился результативной передачей при голе соотечественника Владимира Тарасенко. «Рейнджерс» вовь удалось спасти матч и перевести его в овертайм, однако удаление Адама Фокса позволило «Калгари» вырвать победу.
Комментарии
- 19 февраля 2023
-
10:14
-
09:55
-
09:42
-
09:13
-
09:01
-
09:00
-
08:49
-
08:37
-
08:25
-
08:00
-
07:18
-
07:12
-
07:02
-
07:00
-
06:19
-
05:03
-
04:08
-
03:45
-
03:31
-
02:09
-
01:58
-
01:35
-
01:20
-
01:19
-
01:03
-
00:49
-
00:45
-
00:37
-
00:34
-
00:24
- 18 февраля 2023
-
23:55
-
23:33
-
23:10
-
22:47
-
22:30
Партнерский контент