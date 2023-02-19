Панарин не удержался на ногах после силового приёма Задорова. Видео

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

В матче произошло столкновение российских хоккеистов. Габаритный защитник «Калгари» Никита Задоров применил жёсткий силовой приём против звёздного нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. В результате столкновения у борта Панарин упал на лёд, а Задоров отобрал у него шайбу.

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В прошедшем матче Панарин отметился результативной передачей при голе соотечественника Владимира Тарасенко. «Рейнджерс» вовь удалось спасти матч и перевести его в овертайм, однако удаление Адама Фокса позволило «Калгари» вырвать победу.