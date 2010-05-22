"Чикаго" вновь победил "Сан-Хосе"

В третьей игре полуфинала Кубка Стэнли «Чикаго» победил «Сан-Хосе» со счётом 3:2. Победу «Блэкхоукс» в овертайме принёс гол Дастина Баффлина. Счёт в серии стал 3:0 в пользу «Чикаго».

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

0:1 — Марло (Павелски, Бойл) — 23:58 ГБ

1:1 — Шарп (Тэйвз, Кейн) — 26:59 ГБ

2:1 — Болланд (Тэйвз) — 53:05

2:2 — Марло (Хитли, Бойл) — 55:37

3:2 — Баффлин (Болланд, Кэмпбелл) — 72:24

Вратари: Ниеми — Набоков

Счёт в серии: 3:0