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"Чикаго" вновь победил "Сан-Хосе"

"Чикаго" вновь победил "Сан-Хосе"
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В третьей игре полуфинала Кубка Стэнли «Чикаго» победил «Сан-Хосе» со счётом 3:2. Победу «Блэкхоукс» в овертайме принёс гол Дастина Баффлина. Счёт в серии стал 3:0 в пользу «Чикаго».

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
0:1 — Марло (Павелски, Бойл) — 23:58 ГБ
1:1 — Шарп (Тэйвз, Кейн) — 26:59 ГБ
2:1 — Болланд (Тэйвз) — 53:05
2:2 — Марло (Хитли, Бойл) — 55:37
3:2 — Баффлин (Болланд, Кэмпбелл) — 72:24
Вратари: Ниеми — Набоков
Счёт в серии: 3:0

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